GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Bonservisini duyurdu! Angelino İtalyan devine gidiyor

Son dakika transfer haberi: Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için adım atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip bu hamleler için takımdaki performansı eksik görülen futbolcular ile yollarını ayıracak. Bu oyuncular arasında Angelino başı çeken isimler arasında yer alıyor. Tecrübeli sol bekin yeni adresi merak konusu olurken ünlü gazeteci, Angelino'nun nereye transfer olacağını yazdı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2024- 23:14