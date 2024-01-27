Cassio Lincoln'den Galatasaray'a ziyaret!

Galatasaray, Süper Lig’in 23. haftasında Gaziantep FK ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı kırmızılıların idmanını eski futbolcusu Cassio Lincoln ziyaret etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2024- 15:01 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024- 15:02