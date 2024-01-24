TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Kamada şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Şu ana kadar transferde sessiz kalan Cimbom'un, önümüzdeki hafta bombaları tek tek patlatması bekleniyor. Sarı kırmızılıların ara transferdeki en önemli hedefi ise Lazio forması giyen Daichi Kamada'ydı. Ancak 27 yaşındaki yıldızın transferinde şok bir haber geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)