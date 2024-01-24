TRANSFER HABERİ - Eski Barcelonalı sol bek sorununu çözmek için Galatasaray'a geliyor

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını kapattı. Averajla ikinci sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarını sürdürüyor. Diğer yandan kurmaylar, teknik direktör Okan Buruk'un hazırladığı rapora göre transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı. Angelino'dan beklediği katkıyı alamayan tecrübeli çalıştırıcı, yönetimden yeni bir sol bek istedi. İşte Galatasaray'da sol bek sorununu çözecek yeni isim... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2024- 09:56