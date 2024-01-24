Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İŞTE TÜMUR'UN SÖZLERİ

"ŞAMPİYONLUK MEŞALESİ YANDI BİR KERE"

"Seçildiğimiz günden beri hikaye yazmaktan bahsettik. Her ne olursa olsun birbirimizi sevmekten bahsettik. Galatasaray, renklerine aşık insanların takımıdır. Bugünkü imkanların yanına bile yaklaşılamayan dönemlerde neleri başardığımız ortadadır. Tek amacımız şampiyonluktur. Her zerremizle hissediyoruz ki biz bu sene şampiyon olacağız. İliklerimize kadar işledi. Şampiyonluk meşalesi yandı bir kere."

"HERKES ÇOK ÇALIŞIYOR"

"1 hafta önce bir yemek yaptık. Futbolcularımızla buluştuk. Orada herkes söz aldı, konuştuk. Nasıl şampiyon olacağımızı konuştuk. Trabzon'da maç öncesi oyuncularımıza sürpriz yaptık. Her yeri karartıp, geçen seneki kutlamaları ve sevinçleri gösterdik. 'Şampiyon olanlar, bu duyguyu yaşayanlar, bu duyguyu tekrar yaşayınca hissedecek' dedik. Burada herkes çok çalışıyor."

"MAYIS AYI SEÇİM DEĞİL ŞAMPİYONLUK AYIDIR"

"Bu sezonun dayanışma sezonu olacağını söylemiştim. Dayanışma, her koşulda birbirine sahip çıkmaktır. Bunu tüm bileşenleriyle hissediyoruz. Galatasaray bütünleştiği ve kenetlendiği zaman kaldıramayacağı kupa yoktur. Mayıs ayı, şampiyonluk ayıdır. Bizim için seçim değil, şampiyonluk ayıdır. Başkanımız her türlü özveriyi göstererek Galatasaray'ın başında devam etmesi herkesin temennisidir. Galatasaray'ın gündeminde seçimin 's'si bile yoktur."

"BAŞKANLIĞA ADAY DEĞİLİM"

"Galatasaray Başkanlığına aday değilim, hiçbir zaman böyle bir şey de olmadı."

"1 YA DA 2 TAKVİYE YAPACAĞIZ"

"Belli mevkilere transfer olabilir. Kış transfer dönemi çok kısa. Doğru adımlar atmanız gerekiyor. Seçeneğin çok az olduğu bir dönemdir. 1 ya da 2 takviye yapacağız gibi gözüküyor."

"BİRÇOK OYUNCUMUZA TEKLİF VAR"

"Birçok oyuncumuza teklif var. Eleştirilen oyuncularımıza da teklifler var. Yerini doldurmadan oyuncu göndermek normal değil. Bizi tatmin edecek bir teklif olursa değerlendirilecektir."

"ANGELINO'NUN MENAJERLERİ 3-4 TAKIMA GÖRÜŞÜYOR"

"Angelino'nun menajerleri 3-4 takımla görüşüyor. Takım ismi vermem doğru olmaz. Leipzig ile de görüştükten sonra transfer gerçekleşebilir."

MUSLERA İLE DEVAM EDİLECEK Mİ?

"Kaptanımız Muslera ile görüşeceğiz. Galatasaray için çok önemli bir değer, efsanemiz. Futbol hayatına devam etmek istiyorsa onunla görüşüp bu konuyu aramızda çözeriz diye düşünüyorum."