Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı açıklaması! Sakatlığı...

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u 5-1 mağlup etti. Mücadelede sakatlık geçiren Abdülkerim Bardakcı oyundan ayrılmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, milli oyuncunun son durumunu açıkladı.
İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı'nın sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol alt arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır.
Sağlık Raporu | Abdülkerim Bardakcı 🔗 https://t.co/5cfVODmsjI pic.twitter.com/Uw39Dw8vBT— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 23, 2024