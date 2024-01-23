Fransızlar resmen duyurdu! Galatasaray PSG'nin yıldızı için transfer harekatına çıkıyor!
Devre arası kadrosuna önemli takviyeler katmak isteyen Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Orta saha bölgesine transfer yapmayı planlayan sarı-kırmızılı ekip birçok ismi gündemine almış durumda. Fransız basını ise sürpriz gelişmeyi verdi. Cimbom, PSG'nin yıldız ismi için harekete geçti. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Ali Genç| Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 23.01.2024- 14:09