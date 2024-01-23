Bu transfer Galatasaray'ı şampiyon yapar! Dünya yıldızı Aslan oluyor

Bu transfer Galatasaray'ı şampiyon yapar! Dünya yıldızı Aslan oluyor

Galatasaray'da gözler transfer dönemine çevrildi. Bulunduğu 3 kulvarda da şampiyonluk hedefleyen Cimbom, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılı ekip eksik bölgelere takviye yapacak. Teknik direktör Okan Buruk, kurmaylardan hücum hattına takviye istedi. Cimbom, yıldız bir isim için harekete geçti. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.01.2024- 09:48