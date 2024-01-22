Derbi zaferi sonrası transfer bombası! İşte Galatasaray'ın süper yıldızı

Galatasaray'da, Trabzonspor zaferi sonrası gözler transfere çevrildi. Transferde bir süredir suskun kalan Cimbom'un, bu hafta içinde bombaları tek tek patlatacağı öğrenildi. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların, dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçtiği belirtildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.01.2024- 10:34