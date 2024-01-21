Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Selahattin Beyazıt'ın vefatının ikinci yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kulübümüzde iki dönem başkanlık yapmış olan Selahattin Beyazıt'ı vefatının 2. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.
Kulübümüzde iki dönem başkanlık yapmış olan Selahattin Beyazıt'ı vefatının 2. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/yTRAN9AArv— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 21, 2024