Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Selahattin Beyazıt'ın vefatının ikinci yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kulübümüzde iki dönem başkanlık yapmış olan Selahattin Beyazıt'ı vefatının 2. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.