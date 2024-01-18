Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçları ile devam ediyor. Ligde şampiyonluğa oynayan Galatasaray, kupada 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u ağırlıyor. İşte zorlu mücadele öncesi Galatasaray ve Ümraniyespor'un muhtemel 11'leri... | Galatasaray haberleri

A Spor'dan yayımlanacak maçı kazanacak takım adını son 16 turuna yazdıracak. Türkiye Kupası'nı en çok kazanan (18) takım olan Galatasaray, bu sezon kupada ilk karşılaşmasına çıkacak. Ümraniyespor ise 3. turda Orduspor 1967'yi 5-1, 4. turda da Çankaya FK'yı 2-1'lik skorla yenerek 5. tura kadar geldi.

İLK KEZ RAKİP OLDULAR

Galatasaray ile Ümraniyespor, Türkiye Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce Süper Lig'de 2 kez rakip oldu. Fotomaç'ın derlediği haberde, söz konusu müsabakaların 2'sini de sarı-kırmızılılar kazandı. Bu maçlarda Galatasaray 4 kez gol sevinci yaşarken, Ümraniye de 2 gol kaydetti.

SANCHEZ İLK 11'DE

Galatasaray'da Ümraniyespor maçı öncesinde İcardi ve Oliveira sakatlıklarından, Hakim Ziyech ile Bakambu da milli takımları ile Afrika Uluslar Kupası'nda olmasından dolayı kadroda yer almayacak. Sakatlığından dolayı oynamayan Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Ümraniyespor maçında görev alacak.

Galatasaray: Günay, Ali Turap, Sanchez, Kaan Ayhan, Kazımcan, Berkan, Eyüp Aydın, K. Demirbay, Barış Alper, Zaha, Halil

Ümraniyespor: Abdulsamed, Popov, Cavare, Mustafa, Hasan, Diniyev, Serkan, İlhami, Uğur, Emre, Bouali