Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Ümraniyespor maçıyla bu sezonki gol sayısını 5'e çıkardı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda evinde Ümraniyespor ile karşılaşan Galatasaray'ın 3. golü savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'dan geldi. Müsabakanın 57. dakikasında Kerem Demirbay'ın kullandı serbest vuruşta arka direkte bulunan Abdülkerim kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Süper Lig'de 3, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 1 golü bulunan 29 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon gol sayısını 5'e çıkardı.

Maça 11'de başlayan Abdülkerim Bardakcı, 63. dakikada yerini Davinson Sanchez'e bıraktı.