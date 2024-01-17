TRANSFER HABERLERİ: Yunan basını açıkladı! 'Galatasaray iletişime geçti'

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon başında yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Galatasaray, buna karşın yıldız isimlerden istediği verimi alamadı. Devre arasında yapacağı takviyelerle mutlu sona ulaşmayı hedefleyen Cimbom, Yunan maestroyu gündemine aldı. Yunan basını iddiayı doğrularken, takımının sarı-kırmızılılara verdiği cevabı da yazdı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)