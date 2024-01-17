Trendyol Süper Lig'de 2. sırada bulunan Galatasaray, devre arası transfer dönemi için harekete geçti.
TRANSFER HABERLERİ: Yunan basını açıkladı! 'Galatasaray iletişime geçti'
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon başında yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Galatasaray, buna karşın yıldız isimlerden istediği verimi alamadı. Devre arasında yapacağı takviyelerle mutlu sona ulaşmayı hedefleyen Cimbom, Yunan maestroyu gündemine aldı. Yunan basını iddiayı doğrularken, takımının sarı-kırmızılılara verdiği cevabı da yazdı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-kırmızılılar eksik bölgeleri güçlendirerek Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig'de başarı hedefliyor.
Sezon sonunda Mertens'in sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle Cimbom, 10 numara bölgesi için de arayışlarını sürdürüyor.