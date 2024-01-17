Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek istiyor.
TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Juan Musso ısrarı! İşte istenen bonservis bedeli
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da, kaptan Fernando Muslera'nın sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Uruguaylı file bekçisinin alternatifleri arasında yer alan Juan Musso için, kulübü Atalanta'nın istediği bonservis bedeli ortaya çıktı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-kırmızılılarda gelecek isimler kadar takımdan ayrılması muhtemel futbolcular da önem arz ediyor.
Cimbom'da ayrılma ihtimali olan isimlerden biri de kaptan Fernando Muslera...