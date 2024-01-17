TRANSFER HABERİ | Galatasaray 10 numara sorununu çözüyor! İşte hedefteki yıldız

Bu sene Trendyol Süper Lig'de yalnızca 1 yenilgisi bulunan Galatasaray'da devre arası transfer döneminin başlamasıyla çalışmalar hız kazandı. Tanguy Ndombele ve Hakim Ziyech ile yolları ayırması beklenen sarı-kırmızılılarda gözler yapılacak orta saha transferine çevrildi. Forvet arkasında Ziyec, Kerem ve Zaha'yı oynatan fakat bu isimlerin performansından memnun kalmayan Okan Buruk, yönetime 10 numara mevkisi için transfer talebini iletti. İşte Galatasaray'ın hedefindeki yıldız futbolcu...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.01.2024- 13:00 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024- 13:18