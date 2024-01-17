Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında 18 Ocak Perşembe günü sahasında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile karşılaşacak.
Galatasaray kupaya konsantre! İşte Okan Buruk'un Ümraniyespor maçı muhtemel 11'i
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Ligde oynanacak zorlu Trabzonspor deplasmanı öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, rotasyon yapma kararı aldı. İşte G.Saray'ın Ümraniyespor maçı muhtemel 11'i... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Karşılaşma, A Spor'dan yayınlanacak.
Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupaya bu turdan dahil oldu.