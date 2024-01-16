Sol bek bölgesi için çalışmalarına hız veren Galatasaray, transferde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar Rıdvan Yılmaz'ın sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Rangers'la anlaşma sağladı. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Sol bek bölgesi için çalışmalarına hız veren Galatasaray, transferde mutlu sona ulaştı.

Sabah'ın haberine göre; Sarı-kırmızılılar Rıdvan Yılmaz'ın sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Rangers'la anlaşma sağladı.

22 yaşındaki sol bek bu sezon İskoç ekibinde 14 maça çıkarken 1 gol - 1 asistlik performans gösterdi ve 934 dakika sahada yer aldı.

RIDVAN YILMAZ KİMDİR?

Rıdvan Yılmaz, 21 Mayıs 2001 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Futbola Beşiktaş'ın altyapısında başladı. 2019 Şubat'ta A takıma yükselen Rıdvan Yılmaz, 2022 yazında Rangers'a 4 milyon Euro bonservis bedeliyle imza attı. Kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro...