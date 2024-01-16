GALATASARAY TRANSFER HABERi: Rekor bonservisle gidecek! Abdülkerim Bardakcı İtalyan devini peşine taktı

Galatasaray'da birçok isim performansıyla dikkat çekiyor. Bu oyunculardan birisi de Abdülkerim Bardakcı oldu. Milli stoper, sarı-kırmızılı formayı giydiği günden beri ilk 11'de yerini kimseye teslim etmiyor. Yıldız oyuncuya İtalya'dan talip çıktı. Çizme devi, Abdülkerim için rekor bir bonservis teklifi hazırlıyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.01.2024- 00:07