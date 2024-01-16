Galatasaray'ın sahadaki en iyi iki isminden biri olan Mertens net bir vuruşla skoru 2-1'e getirip takımını adeta ipten aldı. İcardi, Davinson hala piyasada yok. Zaha, Tete ve Afrika Kupasındaki Ziyech'ten artık kimsenin umudu kalmadı. Berkan'ın dönüşü hayırlı oldu. "Keşke Yunus Akgün ve Dubois da dönse" diye düşünen Galatasaraylılar eminim çoğunluktadır. Hadi Sanchez'in yokluğu bir süre daha idare edilebilir, Aktürkoğlu cezası bitince döner de herkesin hasretini çektiği İcardi ne zaman sahadaki yerini alacak? Esas merak konusu olan bu... Galatasaray kadro olarak da oyun olarak da güçleneceğine daha çok zayıflıyor. Trabzon deplasmanında Halil ve Ndombele'li bir takımın puan kaybetmemesi mucize olur.