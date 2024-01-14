Mertens kendisi açıkladı! Transfer olacak mı?
Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman?
14 Ocak 2024 Döviz Kuru!
EN ETKİLİ GÖĞÜS GELİŞTİRME HAREKETLERİ
4
Aspor Keşfet
Son Dakika
G.Saray deplasmanda kazandı! G.Saray deplasmanda kazandı! 16:37
Mertens kendisi açıkladı! Transfer olacak mı? Mertens kendisi açıkladı! Transfer olacak mı? 16:31
Trabzonsporlular şehitlerimizi andılar! Trabzonsporlular şehitlerimizi andılar! 16:22
Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman? Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman? 16:16
Zorlu maçın kazananı F.Bahçe! Zorlu maçın kazananı F.Bahçe! 15:42
Bakasetas neden kadroda yok? Avcı açıkladı! Bakasetas neden kadroda yok? Avcı açıkladı! 15:30
Daha Eski
Fırtına'dan Bakasetas kararı! Fırtına'dan Bakasetas kararı! 15:23
Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman? 14:34
Fenerbahçe - Adanaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Adanaspor maçı ne zaman? 14:33
Krunic ilk antrenmanına çıktı! Krunic ilk antrenmanına çıktı! 14:33
Muslera'nın yerine gelecekti! Dudak uçuklatan rakam... Muslera'nın yerine gelecekti! Dudak uçuklatan rakam... 14:22
Kartal'dan büyük dizayn! Krunic için... Kartal'dan büyük dizayn! Krunic için... 14:02
SON DAKİKA