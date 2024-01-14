GALATASARAY HABERLERİ: Dries Mertens kendisi açıkladı! Transfer olacak mı?

GALATASARAY HABERLERİ: Dries Mertens kendisi açıkladı! Transfer olacak mı?

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2022 yazında Galatasaray'a imza atan ve sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Dries Mertens, ülkesinin basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli yıldız geleceğiyle ilgili net konuştu. İşte o sözler... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)