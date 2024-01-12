TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da kaçan balık büyük oldu! O yıldızın yeni takımı...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da kaçan balık büyük oldu! O yıldızın yeni takımı...

Son dakika transfer haberi: Devre arası transfer sezonunun açılmasıyla birlikte kadro derinliğini arttımak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bunun için hücuma takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı takımın istediği oyuncudan flaş bir haber geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)