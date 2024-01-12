Defansın iyi olursa yolunda yürürsün. Hala sol bek arıyorlar. Fenerbahçe'ye bakıyorsun adamlar transferin ilk gününde havalimanına stoper indiriyorlar, çünkü mecburlar. Böyle bir maçta hakemlik işler de olmadı. Bir pozisyonun dışında. Bu pozisyonda bence VAR da devreye girmemeli. Çünkü VAR pozisyona hakem kadar etkili değil. 43. dakikada öyle bir pozisyon var ki Kamara Halil Dervişoğlu'nun arkadan bileğine vuruyor. Net penaltı. Hakem görmeyebilir, VAR'ın çağırması gerekir. Bir gün evvel Fenerbahçe'nin kazandığı penaltının yerde olanı. Bu pozisyon havadaki ayağa darbe geliyordu burada da yerdeki ayağa.