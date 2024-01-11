Süper Lig'in ertelenen 16. hafta maçları devam ederken Galatasaray, zorlu deplasmana konuk oluyor. Sivasspor ile kozlarını paylaşacak olan sarı-kırmızılılardan Icardi, Sanchez, Boey, Bakambu, Ziyech, Oliveira ve Barış Alper çeşitli nedenlerle kadroda yer almazken Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal, saati ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Galatasaray maçı 11 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Appindangoye, Alaaddin, Caner, Charisis, Hakan, Emre, Samu Saiz, Koita, Barrow

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Zaha, Halil

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SOL BEKTE KAZIMCAN

Cimbom'a zorlu maç öncesi Boey'den kötü haber geldi. Galatasaray'da dizinde ağrı hisseden Sacha Boey, Sivasspor maçının kadrosuna alınmadı. Galatasaray'da cezası biten Torreira bugün sahada olacak. Buna karşılık kart cezalısı Barış görev yapamayacak. Sakatlıkları olan Mauro Icardi, Davinson Sanchez, Sacha Boey, Sergio Oliveira, Afrika Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında bulunan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu ile Angelino kadroda yer almadı. Sivas karşısında Barış'ın yerine sol bekte Kazımcan görev yapacak.

Son haftaların formda ismi Abdülkerim Bardakcı ise sarı kart sınırında bulunuyor.

Sivasspor'da ise cezalı Rey Manaj'ın yanı sıra milli takımda bulunan Clinton N'Jie ile Ahmed Musa kadroda yer alamayacak.

SİVAS DEPLASMANINDA 10'DA 3

Galatasaray, Sivas deplasmanında çıktığı son 10 karşılaşmada sadece 3 galibiyet alabildi. Bu mücadelelerde rakibine 5 kez yenilen Aslan, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun bugün 3. kez karşı karşıya gelecek. Daha önceki 2 karşılaşmada Buruk; Akhisarspor ve Başakşehir'i, Uygun da Gaziantepspor ve Kayserispor'u çalıştırıyordu. Okan Buruk'un ekipleri oynanan 2 maçı da kazandı.