Galatasaray, Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Sivasspor deplasmanına çıktı.
45+1. dakikada Galatasaray, Kerem Demirbay'la öne geçti, 86'da Koita'nın penaltı golü sonrası skor 1-1'e geldi.
Maçın 90+6'da sarı kırmızılı ekipten Kerem Demirbay rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İşte o müdahale...
SAHA KENARINDA ÇILGINA DÖNDÜ!
Kerem Aktürkoğlu, oyundan çıkarken saha kenarında adeta çılgına döndü.
Hakemin kararına çok sinirlenen Kerem'i Okan Buruk ve teknik ekip sakinleştirmeye çalıştı.
O anlar ekranlara böyle yansıdı...