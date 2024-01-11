TAKVİYE YAPILACAK

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Öztürk, "Transfer çalışmaları Galatasaray'da hep devam eder. Bizim envanterimiz futbolcu. İhtiyaç olan yerleri hoca ve teknik heyet bildirir, yönetim de gereğini yerine getirir. Ocak ara transfer dönemi geliyor. İhtiyaç olan mevkilere mutlaka futbolcu alınacaktır. İhtiyaç fazlası olan futbolcular da ihraç edilip kulübe gelir kazandırılacaktır" diye konuştu.