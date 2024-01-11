EMS Yapı Sivasspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında EMS Yapı Sivasspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Mücadelenin 85. dakikasında sarı-kırmızılı ekibin ceza sahası içerisinde top, Kerem Demirbay'ın eline çarptı. Haken Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.01.2024- 18:51 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024- 19:07
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında EMS Yapı Sivasspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Mücadelenin 85. dakikasında sarı-kırmızılı ekibin ceza sahası içerisinde top, Kerem Demirbay'ın eline çarptı. Haken Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.
Penaltı atışını kullanan Fode Koita topu ağlara gönderdi.
İŞTE O ANLAR:
Görüntü BeIN SPORTS'tan alınmıştır.