Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 16. hafta erteleme maçında EMS Yapı Sivasspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Alaaddin Okumuş, Kvet, Charisis, Hakan Arslan, Uğur Çiftçi, Koita, Barrow

Galatasaray: Muslera, Ali Turap, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Kerem Demirbay, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Halil

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Sivasspor - Galatasaray maçı 11 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.