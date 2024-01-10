GALATASARAY TRANSFER HABERİ | İtalyan ekibiyle sürpriz takas! Yeni kaleciye karşılık Abdülkerim Bardakcı

Geçen sezonun ardından bu sene de şampiyonluk ipini göğüslemek için çalışmalarına ara vermeden devam eden Galatasaray'da transfer döneminin başlamasına saatler kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, İtalya Serie A devinin kalecisine talip olurken o ekip de Abülkerim Bardakcı için devreye girdi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.01.2024- 16:21 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024- 16:31