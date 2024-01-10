Galatasaray, geçmiş sezonu şampiyon tamamladı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Avrupa devleri Sacha Boey için yarışa tutuştu! Arsenal ve Liverpool'un ardından...
Son dakika transfer haberi: Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yoluna emin adımlarda devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada yer alırken, yıldız oyuncusu olan Sacha Boey'e Arsenal ve Liverpool'un ardından flaş bir talip çıktı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
Sarı-kırmızılı ekip bu sezona da mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.
Cimbom, bunun için sezon başında birçok transfere imza attı.