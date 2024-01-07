Bu sezon yer aldığı tüm kulvarlarda önemli başarılar yakalamak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar, Premier Lig takımlarından Aston Villa'da forma giyen Leander Dendoncker'i gündemine almıştı. Belçikalı orta saha geleceğine dair kararını verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sarı-kırmızılıların önceliği sol bek olsa da orta saha hattına da takviye yapılması planlanıyor.