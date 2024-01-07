Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Tümosan Konyaspor'u sahasında 3-0 mağlup etti.

Bu mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların yıldızı Kaan Ayhan açıklamalarda bulundu.

İŞTE KAAN'IN SÖZLERİ:

Çok iyi bir maç oynadık. Ben öyle düşünüyorum, öyle gördük. İlk yarı çok iyi başladık. Pozisyonlara girdik ama atamadık. Daha erken bulsak, daha rahat maç olurdu. Apo'nun harika golüyle öne geçtik. Sonra kontrolü verdik gibi oldu ama bence hak eden takım kazandı. Bu kadar ilk 11 oyuncusunun olmadığı bir maçta iyi performans gösterdik. Böyle devam etmek istiyoruz.