TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesine bir talip daha çıktı! Peşini bırakmıyorlar

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesine bir talip daha çıktı! Peşini bırakmıyorlar

Ligde şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, İspanyol sol bek Angelino ile yollarını ayırmayı planlıyor. Okan Buruk'un performansını beğenmediği oyuncunun yerine yıldız bir isim düşünen Cimbom'a, transferde bir rakip daha çıktı. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)

Ali Genç| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.01.2024- 12:03 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024- 12:06