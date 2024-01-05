Maç öncesi müjdeli haber! İşte Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor maçı 11'i
Sezona hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe'nin arkasında averaj farkıyla 2. sırada yer alan sarı-kırmızılıların Afrika Kupası'na giden oyuncuları sebebiyle maça çıkacağı kadro merak edilirken, Okan Buruk Tümosan Konyaspor maçı 11'ini belirledi. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 05.01.2024- 12:11 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024- 12:13