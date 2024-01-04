TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe maçında izleyenleri büyülemişti! Galatasaray'a ahtapot gibi orta saha

Trendyol Süper Lig ekipleriden Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Orta saha hattına bir takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda karşılaştığı rakibi Nordsjaelland karşılaşmasında ortaya koyduğu performansla izleyenleri büyüleyen futbolcuya talip olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.01.2024- 06:40