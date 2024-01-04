Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Eski Fenerbahçeli Aslan oluyor

Galatasaray'da ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalar hız kazandı. Sarı kırmızılılar bu ay önemli futbolcuları kadrosuna katarak üst üste 2. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Cimbom'un ara transferde patlatacağı ilk bomba belli oldu. Aslan'ın, Fenerbahçe'nin eski yıldızı için devreye girdiği ve transfere nokta koymaya çok yaklaştığı belirtildi. İşte gündem yaratan transfer haberinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.01.2024- 09:22