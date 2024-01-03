GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Bir devir sona eriyor! Uruguay basını Fernando Muslera'nın yeni takımını duyurdu

2010-11 sezonundan beri Galatasaray'ın kalesini koruyan ve istikrarlı performansıyla taraftarın gönlünde taht kuran Fernando Muslera ile ilgili flaş bir gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılılardan ayrılmaya hazırlanıyor. Takımıyla yeni sözleşme imzalanması beklenmeyen file bekçisinin yeni adresi de belli oldu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.01.2024- 18:50