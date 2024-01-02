Galatasaray'dan ocak ayı operasyonu! Tanguy Ndombele yerine gelecek

Son dakika transfer haberi: Sezon sonunda şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, devre arasında flaş hamlelere imza atmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip bunun için ocak ayında orta sahaya takviye yapacak. Bunun için Cimbom, devre arasında o oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Okan Buruk onayı verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.01.2024- 06:40