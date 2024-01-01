Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'ekiplerinden Tümosan Konyaspor Galatasaray'a ihtar çekecek. Yesil-beyazlıların başkanı bu konuda açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Tümosan Konyaspor, Galatasaray'a ihtar çekmeye hazırlanıyor.

Yeşil-beyazlılar, Abdülkerim Bardakcı transferinden alacaklarından dolayı ihtar çekecek.

Bu konu ile ilgili Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz açıklamalarda bulundu.

İŞTE KORKMAZ'IN SÖZLERİ:

Galatasaray Kulübü'nden Abdülkerim Bardakcı transferinden kalan alacaklarımız var. Bundan dolayı ihtar çektik. Paramızı alamazsak dava açacağımızı belirttik.

Milli futbolcu 2022/23 sezonunun başında 2.8 milyon Euro bonservis karşılığında sarı-kırmızılı formayı giymişti.