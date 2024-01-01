Tümosan Konyaspor, Galatasaray'a ihtar çekmeye hazırlanıyor.
Yeşil-beyazlılar, Abdülkerim Bardakcı transferinden alacaklarından dolayı ihtar çekecek.
Bu konu ile ilgili Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz açıklamalarda bulundu.
İŞTE KORKMAZ'IN SÖZLERİ:
Galatasaray Kulübü'nden Abdülkerim Bardakcı transferinden kalan alacaklarımız var. Bundan dolayı ihtar çektik. Paramızı alamazsak dava açacağımızı belirttik.
Milli futbolcu 2022/23 sezonunun başında 2.8 milyon Euro bonservis karşılığında sarı-kırmızılı formayı giymişti.