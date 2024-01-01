Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a geliyor! Yeni yıl hediyesi belli oldu
Galatasaray'da gözler devre arasına çevrildi. 11 Ocak'ta başlayacak olan devre arası transfer döneminde sarı-kırmızılı ekip eksik bölgelerine takviye yapmayı planlıyor. Ligde ve Avrupa'da şampiyonluk teknik direktör Okan Buruk, yönetimden hücum hattına transfer istedi. Aslan, Fenerbahçe'nin eski yıldızı için harekete geçecek. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 01.01.2024- 10:52