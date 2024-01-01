Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a geliyor! Yeni yıl hediyesi belli oldu

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a geliyor! Yeni yıl hediyesi belli oldu

Galatasaray'da gözler devre arasına çevrildi. 11 Ocak'ta başlayacak olan devre arası transfer döneminde sarı-kırmızılı ekip eksik bölgelerine takviye yapmayı planlıyor. Ligde ve Avrupa'da şampiyonluk teknik direktör Okan Buruk, yönetimden hücum hattına transfer istedi. Aslan, Fenerbahçe'nin eski yıldızı için harekete geçecek. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.01.2024- 10:52