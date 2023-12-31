GALATASARAY HABERLERİ - Taraftara yeni yıl hediyesi! Angelino'nun yerine geliyor

GALATASARAY HABERLERİ - Taraftara yeni yıl hediyesi! Angelino'nun yerine geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler devre arasına çevrildi. 11 Ocak günü başlayacak olan transfer döneminde sarı-kırmızılı ekip eksik bölgelerine takviye yaomayı planlıyor. Ligde ve Avrupa'da şampiyonluk hedefleyen Cimbom, sol bek bölgesinde değişikliğe gidecek. Aslan, Angelino'nun yerine genç yıldızı getirmeyi planlıyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 31.12.2023- 10:25