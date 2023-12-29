TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yeni yıl bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Bu sezon yer aldığı tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandıran Cimbom'dan önemli bir hamle geldi. Sarı kırmızılıların, Fenerbahçe'nin eski yıldızı için harekete geçtiği ve 2024'ün ilk transfer bombasını patlamaya hazırlandığı belirtildi. İşte gündem yaratan transfer haberinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.12.2023- 09:29