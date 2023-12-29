2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa final maçında karşı karşıya gelecek.
Okan Buruk'un zafer planı hazır! İşte 10 maddede Galatasaray
2023 Turkcell Süper Kupa final maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, ezeli rakibini devirip kupaya uzanmak istiyor. İşte 10 maddede deneyimli çalıştırıcının zafer planı... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Teknik direktör Okan Buruk, dev derbi öncesi Fenerbahçe'yi böyle vuracak.
İşte Sabah'ın haberine göre 10 maddede G.Saray'ın zafer planı...