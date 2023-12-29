Galatasaray istiyordu! Manchester United'ın yıldız ismi takımdan ayrılıyor

Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle dolduran sarı-kırmızılı ekibin alamadığı oyuncular da bulunuyordu. Cimbom uzun süre uğraşıp kadrosuna katamadığı yıldız isim için flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz devi Manchester United, tecrübeli isimle yollarını ayıracak. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)