Galatasaray transfer düğmesine bastı! Dünya yıldızı ocakta gelecek
Ligde ezeli rakibi Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray, bir yandan Süper Kupa hazırlıklarını sürdürürken diyen yandan transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip bulunduğu kulvarlarda şampiyonluk hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk, yönetimden ocak ayında kadroya takviye istedi. Kurmaylar, başarılı çalıştırıcının talebi doğrultusunda dünya yıldızını transfer etmek için harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 28.12.2023- 09:53