GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk yeni yıldızına kavuşuyor! Transferde müjdeli haber

Çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler transfer dönemine çevrildi. Süper Kupa finali için çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar, diğer yandan devre arasında yapacağı takviyeler için temaslarını sürdürüyor. Cimbom'a, transfer etmek istediği dünya yıldızı için müjdeli bir haber geldi. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)