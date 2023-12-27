Transfer söz artık Galatasaray'da! İşte Okan Buruk'un yeni gözdesi

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Kupa finali için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Orta saha rotasyonunu kuvvetlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip kadrosuna genç bir yıldız adayını takviye etmek istiyor. Yönetim, transferde rotayı İngiltere'ye çevirdi. İşte Okan Buruk'un yeni gözdesi... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.12.2023- 09:37 Güncelleme Tarihi: 27.12.2023- 09:37