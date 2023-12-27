Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez kozlarını Suudi Arabistan'da düzenlenecek Turkcell Süper Kupa maçında paylaşacak. İki takım Cuma günü saat 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde Fenerbahçe deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar rakibini bu defa mağlup ederek bir kez daha Süper Kupa'nın sahibi olmak istiyor. Lig ve kupa şampiyonlarını buluşturan turnuvada, 16 kez ile en çok zafere ulaşan takım Galatasaray...

3 YILDIR ALAMIYOR

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin ise 9 şampiyonluğunu bulunuyor. Son 3 yılda Trabzonspor (2) ve Beşiktaş kupayı müzesine götürdü. Galatasaray son olarak 2019- 20'de şampiyonluk yaşarken Fenerbahçe ise 8 yıldır kupaya hasret... Bununla birlikte Galatasaray ve Fenerbahçe 7. kez final maçına çıkacak. 3'er kez mutlu sona ulaşan iki takım arasında eşitlik bulunuyor. Kazanan aralarındaki maçlarda da öne geçecek. Ayrıca Süper Kupa'yı en çok kazanan teknik adam Ahmet Suat Özyazıcı... Onu 4 kupayla Fatih Terim takip ediyor.

TRABZON'A KAPTIRDI

İsmail Kartal, Fenerbahçe'yle 2014- 15 yılında Süper Kupa'da şampiyonluk yaşarken Okan Buruk'un henüz mutlu sona ulaşamadı. Buruk, 2020'de Başakşehir'in başında kupayı Trabzon'a kaptırmıştı. Galatasaray ile şampiyonluk yaşayan genç teknik adam yine bir ilki başarmak istiyor.

İLK KUPAYI ALDI

Süper Lig ile Türkiye Kupası şampiyonlarının karşılaştığı TFF Süper Kupa, 1981 ve 1982'de Devlet Başkanlığı Kupası adını taşıdığı istisnalar hariç 1966- 1998 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Kupası adıyla gerçekleştirildi. 2006'dan itibaren Süper Kupa olarak anılmaya başladı. En çok zafere ulaşan takım olan Galatasaray, 1966'da Beşiktaş'ı mağlup ederek ilk kupanın sahibi olan ekip aynı zamanda...

SÜPER KUPA'NIN ŞAMPİYONLARI

G.SARAY: 16

TRABZON: 10

BEŞİKTAŞ: 9

F.BAHÇE: 9