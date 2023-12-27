Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Yapay zeka Süper Kupa galibini açıkladı

Süper Lig'in zirvesinde bulunan Fenerbahçe ile Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz sezonun şampiyon tamamlayan Galatasaray ile son Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da karşı karşıya gelecek. Yapay zeka, Galatasaray - Fenerbahçe maçı tahminini yaptı ve kupayı kazanacak takımı açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.12.2023- 09:57