Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı sebebiyle yeni kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi...
Bomba transfer atağı! Galatasaray'da bir dönem kapanıyor
Fenerbahçe ile deplasmanda berabere kalan Galatasaray, Süper Kupa finalinde rakibiyle karşı karşıya gelecek. Bir yandan transfer çalışmalarına hız veren Cimbom için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Bu hamleyle birlikte G.Saray'da bir dönem kapanacak. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Takvim'in haberine göre; Galatasaray, Atalanta'da forma giyen Arjantinli kaleci 29 yaşındaki Juan Musso'yu Muslera'nın yerine geçebilecek ideal isimlerden biri olarak görüyor.
MUSLERA İLE ANLAŞAMADI
Haberde; Galatasaray'ın kısa süre içinde Musso transferi için görüşmelere başlayacağı ifade edildi.