Bomba transfer atağı! Galatasaray'da bir dönem kapanıyor

Fenerbahçe ile deplasmanda berabere kalan Galatasaray, Süper Kupa finalinde rakibiyle karşı karşıya gelecek. Bir yandan transfer çalışmalarına hız veren Cimbom için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Bu hamleyle birlikte G.Saray'da bir dönem kapanacak. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.12.2023- 06:40