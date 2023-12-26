Galatasaray'a 35 milyon Euro'luk dev transfer! Ocakta yer yerinden oynayacak

Süper Kupa'da Fenerbahçe'yi mağlup ederek şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da, sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bir yandan devre arası transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılardan bomba bir hamle geldi. Cimbom'un ara transferde ortalığı kasıp kavuracak bir transfere imza atmaya hazırlandığı kaydedildi. İşte o yıldız... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.12.2023- 11:21 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023- 11:39